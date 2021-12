Italienske myndigheter ransaket kontorene til Serie A-klubben Juventus i Torino og Milano på fredag i jakt etter dokumenter som kan knyttes til spillehandler mellom 2019 og 2021.

Det er COVISOC, som fungerer som et slags tilsyn for italienske fotballklubber, og finanstilsynet Consob som har åpnet etterforskningen mot Italias mest suksessfulle fotballklubb.

«Økonomene ved politienheten i Torino, som jobbet med undersøkelsene, ble instruert om å finne dokumentasjon og andre nyttige elementer knyttet til selskapets godkjente regnskaper i årene fra 2019 til 2021, med henvisning til både kjøp og salg av rettigheter til spillernes sportslige prestasjoner, og regelmessig utforming av regnskap» heter det i en uttalelse fra statsadvokaten som ble offentliggjort sent på fredag.

Feilinformerte investorer

Ifølge aktor Anna Maria Loreto i Torino ser etterforskningen på om ledende personer i fotballklubben ga ut feil informasjon til investorer og utstedte fakturaer for ikke-eksisterende transaksjoner, skriver Reuters.

Flere overganger av profesjonelle spillere og tjenestene levert av noen agenter involvert i den relaterte formidlingen er under etterforskning Anna Maria Loreto, statsadvokat

«Flere overganger av profesjonelle spillere og tjenestene levert av noen agenter involvert i den relaterte formidlingen er under etterforskning», sier Loreto.

Til sammen seks Juventus-funksjonærer er under etterforskning i tillegg til klubben selv. Det inkluderer klubbpresident Andrea Agnelli og visepresident og klubblegende Pavel Nedved. Den tidligere sportsdirektøren Pabio Paratici, som gikk til Tottenham i sommer, er også blant dem som er i søkelyset, melder Goal.

Ifølge Gazzetta dello Sport åpnet italienske påtalemyndighet forrige måned en etterforskning av 42 spilleroverganger i Serie A – som inkluderer avtaler om Miralem Pjanic (til Barcelona), Arthur (fra Barcelona), Danilo (fra Manchester City) og Joao Cancelo (til Manchester City).

HVER SIN VEI: Den bosniske fotballspilleren Miralem Pjanić (t.v.) gikk fra fast plass hos Juventus til å slite benken i Barcelona – etter ett år ble han lånt ut til den tyrkiske klubben Besiktas. Mens brasilianske Arthur gikk fra Barcelona til Juventus, hvor han er inn og ut av laget. Foto: Joan Monfort

Samarbeider med myndighetene

Juventus kunngjorde i september at det italienske finanstilsynet så på inntekter klubben hadde mottatt fra spilleroverganger. Og i en uttalelse fra klubben i helgen sier de at de samarbeider med italienske myndigheter, og legger til at de mener de har fulgt alle lover og regler.

«Selskapet samarbeider med etterforskerne og med Consob, og stoler på at det vil avklare alle aspekter av interesse for det, ettersom det mener å ha handlet i samsvar med lover og forskrifter som styrer utarbeidelsen av finansielle rapporter» skriver Juventus i en uttalelse.

Juventus som har til sammen 36 ligatitler å se tilbake til, er notert på børsen i Milan og har Exor som største aksjonær – med en andel på nesten 64 prosent.

Exor har foreløpig ikke villet kommentere saken.

Dette er imidlertid ikke første gang Juventus er i hardt vær. Torino-klubben ble i 2006 degradert til Serie B, etter å ha deltatt i dommer-korrupsjonsskandalen som ble rullet opp det året. Det ble blant annet hevdet at Juventus kunne håndplukke dommere til kamper, i tillegg til å ha trikset med regnskapene.