Skistar dro inn 157,7 millioner svenske kroner i inntekter i sitt regnskapsmessige første kvartal 2021/22, og dermed bittelitt mer enn i samme periode i fjor.

Den norske virksomheten (Trysil og Hemsedal) bidro med 54 millioner i inntekter, omtrent likt fordelt mellom skianleggene og hotellene.

På konsernnivå forverret driftsunderskuddet seg fra 293,1 til 333,7 millioner svenske kroner. Hotelldivisjonen, som ble etablert med effekt fra 1. juli 2021, «får skylden» etter å ha gått 32 millioner i minus.

Skistar minner om at første kvartal er lavsesong for selskapet som genererer mesteparten av sine inntekter og inntjening i andre og tredje kvartal, og at dette naturligvis også slår inn på hotellsiden.

Rekordbooking

Derimot er første kvartal et Skistars viktigste bookingmessig, og konsernsjef Stefan Sjöstrand kan faktisk opplyse om rekordbooking inn mot høysesongen.

«Etterspørselen etter en aktiv alpinferie i Skandinavia er sterkere enn noensinne: vi kan vise frem rekordbooking for vintersesongen, med 13 prosent økning fra samme periode vinteren 2018/19, det vil si før pandemien. Vi ser også en klar trend mot at folk booker tidlig og foretrekker full pakke med overnatting, SkiPass, skileie og skiskole», skriver han i rapporten.

Sjöstrand peker også på at det kalde været løftet butikksalget med 27 prosent i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor, takket være nettsalget som steg 34 prosent.

Skistar gjentar at selskapet vil fortsette sine investeringer, deriblant i to nye heiser i Åre.

For øvrig er salgsprosessen av 68 prosent-andelen av skianlegget i østerrikske St. Johann ennå ikke sluttført, da kjøperen avventer myndighetsgodkjennelse.

Rapporten her.