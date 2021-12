Massepermitteringer i Sats

I overkant av 1.800 personer har fått permitteringsvarsel av Sats, i all hovedsak deltidsansatte. Faste ansatte instruktører permitteres ikke.

Sats kommer ikke til å trekke permitteringsvarslene, fordi de ikke kvalifiserer til lønnsstøtteordningen, skriver E24, som legger til at kommunikasjonssjef i Sats, Julie Tellugen Hæhre, opplyser at det er kravet om omsetningsfall som gjør at Sats ikke kvalifiserer.