Lille julaften melder Obosliga-klubben Start at samarbeidsavtalen med selskapet Start En Drøm AS opphører fra nyttår.

Start En Drøm har vært investorer i fotballklubben siden 2017, men etter det Fædrelandsvennen beskriver som uenigheter og dårlig kommunikasjon med styret er investorene nå ute.

I en pressemelding skriver IK Start at prosessen har gått over lang tid, og beklager at de har vært ordknappe i lang tid:

«Det er dessverre svært vanskelig å gi informasjon når man er i en forhandlingsprosess, og veien blir til underveis.»

Snuser på Brandsdal

Om fremtiden skriver styret i IK Start at de jobber for å trygge økonomien for 2022-sesongen, og at de vil ga et stort fokus på kostnadsbesparende tiltak i tillegg til å jobbe aktivt for å øke inntektene.

Ifølge Fædrelandsvennen ønsker Start nå å få med seg Einar Øgrey Brandsdal inn som investor, og samtaler med netthandel-milliardæren skal finne sted på nyåret. Dette vil imidlertid ikke klubben bekrefte, og Brandsdal sier til avisen at han ikke har snakket med Start.

Ifølge Kapitals rangering av Norges 400 rikeste hadde sørlendingen en formue på 4,5 milliarder kroner i 2021, noe som sikrer ham en 78. plass på Kapitals liste. Brandsdal har slått seg opp på nettbutikker som Blivakker.no og netthandelen.no som han eier gjennom Brandsdal Group.