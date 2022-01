Verdenseneren Novak Djokovic er tittelforsvarer i Australian Open, som startet i går mandag. Serberen fikk imidlertid håpet om deltakelse i årets turnering slukket da en australsk domstol bekreftet serberens visumnekt søndag, og han forlot landet med fly noen timer senere.

34-åringen opplyste søndag at han vil bruke den nærmeste framtid til å få ro.

Roen må imidlertid vente. Nå har nemlig hans største sponsor, franske Lacoste, sagt i en uttalelse at de ønsker å snakke med Djokovic angående Australia-fadesen.

«Så raskt som mulig vil vi snakke med Novak Djokovic for å gå gjennom hendelsene som har fulgt hans tilstedeværelse i Austrlia», skriver klesgiganten i en e-post, ifølge Reuters.

Djokovic' sponsoravtaler gir ham en inntekt på 34,5 millioner dollar – over 300 millioner kroner – i året, ifølge Forbes. Han største sponsor er Lacoste og avtalen er verdsatt til drøye 9 millioner dollar – rundt 80 millioner kroner.

Fryst ute

Mandag tvitret også den franske sportsministeren Roxana Maracineanu at utøvere som ikke er vaksinerte ikke vil slippe inn i French Open heller. US Open henger også i en tynn tråd med New Yorks strenge karanteneregler.

Dermed kan det se ut som Wimbledon er den eneste turneringen som er mulighet for serberen.

Djokovic er ikke vaksinert, men dro til Australia etter å ha fått det han mente var et medisinsk unntak fra vaksinekravet. Australske myndigheter hevder på sin side at han inspirerer til vaksinemotstand og derfor måtte kastes ut.



Djokovic testet positivt på covid-19 den 16. desember i fjor.