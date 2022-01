SEB oppgraderer XXL til hold fra selg og oppjusterer kursmålet på aksjen til 15 kroner fra 13 kroner.



Meglerhuset venter at XXL vil rapportere et driftsresultat på 124 millioner kroner for fjerde kvartal 2021, sammenlignet med FactSet-konsensus på 89 millioner kroner, drevet av fortsatt sterk bruttomargin og flat like-for-like-vekst.

TDN Direkt