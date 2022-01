Makeløse tall fra Puma

Midt i en tid med coronapandemi og flaskehalser i verdens forsyningskjeder Puma klarte en valutajustert omsetningsvekst på rundt 14 prosent til 1.767 millioner euro i fjerde kvartal, viser foreløpige tall fra selskapet torsdag.

I samme periode året før kom omsetningen inn på 1.520 millioner euro.

2021 ble rekordår

Driftsresultatet (EBIT) ser så langt ut til å ha økt fra 63 til 65 millioner euro i perioden.

For helåret 2021 viser de foreløpige tallene en valutajustert omsetningsvekst på omtrent 32 prosent til 6.805 millioner euro, opp fra 5.234 millioner euro i 2020. Driftsresultatet ser ut til å ha steget fra 209 til 557 millioner euro.

Både omsetningen og driftsresultatet er det høyeste i Pumas historie.

Warholm-effekt?

Puma ledes av norske Bjørn Gulden, men den mest kjente nordmannen i Puma-stallen er nok Karsten Warholm. Sunnmøringen hadde et superår i 2021, med to verdensrekorder og OL-gull på 400 meter hekk, og sørget for mye god eksponering for den tyske sportsutstyrsfabrikanten.

Selskapet legger frem endelige 2021-tall og 2022-guiding 23. februar.