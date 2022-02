Elleville bonuser i OL – men de norske får ingenting

Vinter-OL i Beijing er i gang og utøverne skal kjempe om totalt 327 medaljer i 15 ulike idretter. I forkant av OL har Forbes henvendt seg til de ulike nasjonale olympiske komiteene for de 91 deltakende landene for å finne ut hvem som utbetaler pengepremier for medaljer.

Undersøkelsen viser at minst 32 nasjoner vil utbetale pengepremier for medaljer, mens kun fire av landene som svarte ikke vil utbetale noen bonus i form av kroner og øre.

Blant de mest sjenerøse nasjonene er Tyrkia, som er villig til å betale rundt 380.000 dollar for en gullmedalje. Også Hong Kong, som konkurrerer i OL uavhengig av Kina, lover 642.000 dollar, cirka 5,6 millioner kroner, i bonus for en gullmedalje. Bonusene er mest sannsynlig av det teoretiske slaget for de to nasjonene, siden ingen av de noen gang har vunnet en medalje i vinter-OL.

Et land med langt større medaljemuligheter er USA, som vil utbetale en bonus på 37.500 dollar for hver gullmedalje, 22.500 dollar for sølv og 15.000 dollar for bronse.

Det plasserer USA omtrent midt i listen til Forbes og stormakten betaler mer enn dobbelt så mye for gull som land som Australia og Canada, og omtrent halvparten så mye som nasjoner som Frankrike og Romania.

Enkelte land anser også medaljebonusene som skattepliktig inntekt, mens noen har gjort premiene skattefrie. Noen nasjoner, som eksempelvis Sør-Korea, utbetaler også bonuser til trenere og støtteapparat dersom det blir medaljefangst.

Landene som ikke utbetaler noen økonomisk kompensasjon er blant annet Storbritannia og Island, men de gir andre typer tilskudd til utøverne. Norge, som tok flest medaljer ved PyeongChang-OL 2018 med totalt 39, betaler heller ikke bonuser.