Manchester Uniteds lynving Jesse Lingard har blitt offer for det som på engelsk kalles Away Day robbers – tyver som bryter seg inn i fotballstjernenes villaer mens de spiller bortekamp.

Tyvene tok seg inn i villaen – som har en verdi på 35 millioner kroner – i bortekampen mot Aston Villa den 15. januar, og fikk med seg klær og smykker til en verdi av 1 million kroner.

Banden kom seg unna før sikkerhetsvaktene ble varslet.

I mai 2020 ga Lingard MTV en omvisning av huset med fem soverom, svømmebasseng og hjemmekino. Siden tyveriet har Lingard lagt ut villaen for salg og akseptert et bud.

En kilde sier til The Sun at Lingard ble opprømt da han fant ut at han hadde blitt ranet.

– Tingene som ble stjålet kan erstattes, men det gikk inn på ham. Han har jo en ung datter.



Tyveriet skjedde bare fire dager før hans svenske forsvarskollega Victor Lindelöf og hans familie ble ranet da han var på bortekamp mot Brentford.

Kona og barna måtte gjemme seg i et kott og var i hjemmet da ranerne var der.