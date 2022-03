Skulle Chelsea-provenyet lande på 3 milliarder pund, er det nesten det dobbelte av Manchester Uniteds markedsverdi. United-aksjen vaker rundt all-time low-nivåer etter å ha falt 30 prosent på New York-børsen de siste seks månedene.

Åpner for United-reprising?

Canadiske Crimson Asset Management hevder at Chelsea-salget kan åpne for en reprising av Manchester United. Forvalteren som står bak det small cap-fokuserte fondet Crimson Capital Growth Fund kjøpte en eierandel i klubben i fjor.

– Kursfallet er ufortjent, gitt skiftet i etterspørselen etter TV-sportsrettigheter ettersom teknologigiganter nå byr på live arrangementer til sine strømmetjenester, sier Crimson-sjef Ken Jesudian til Bloomberg.

– Selv om Chelsea-salget er påtvunget, tror jeg det vil overraske folk hva de vil få for klubben. Profesjonell fotball er en bransje i enorm endring, og mulighetene til faktisk å gå til kilden og bli deleier av en sportsorganisasjon er veldig få, fortsetter han.

Han viser til avtalen Apple inngikk nå i mars om strømming av Major League Baseball-kamper games, iPhone-produsentens første fremstøt innen sportsoverføringer.

– Det er Manchester United. Det er en eiendom med strandlinje, sier Jesudian til nyhetsbyrået.

Deutsche Bank anbefaler kjøp

Crimson-forvalteren har en meningsfelle i Deutsche Bank-analytiker Connor Murphy, etter at han ifølge CNBC har oppgradert Manchester United fra hold til kjøp.

«Vi ser flere prov på at markedsverdien av andre, unoterte Premier League-klubber er betydelig høyere enn Uniteds børsverdi i dag» skriver han i en analyse.

«Vi har ingen mening om hvorvidt Glazer-familien (Manchester Uniteds hovedeiere, red. anm.) vil selge med det første, noe som er en av grunnene til at vi ikke har en oppkjøpspremie i vårt kursmål. I et teoretiske salg vil vi argumentere for at United bør bli solgt for mer enn Chelsea, basert på nøkkeltallene Chelsea har sluppet», fortsetter Murphy.

United la 1. mars frem rapporten for sitt regnskapsmessige andre kvartal (oktober-desember), og denne viste inntekter på 185,4 millioner pund. Dette var opp 7,3 prosent fra samme periode året før. Justert resultat pr. aksje stupte nesten 80 prosent fra 21,69 til 4,54 pence.

Deutsche Bank har et kursmål på 18 dollar for Manchester United, som stiger drøye 5 prosent til 13,82 dollar i tidlig handel i New York mandag. Kursmålet indikerer dermed en oppside på ytterligere 30 prosent.