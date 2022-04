Budfrist på Chelsea i dag - fire aktuelle kjøpere

PA får opplyst av en kilde nær Boston Celtics-deleier Stephen Pagliuca at hans sammenslutning, som de tre andre budgiverne, vil kunne gå inn i prosjektet uten gjeld.

– Vi har sagt hele veien at dette vil være et troverdig og konkurransedyktig bud, oppgir kilden.

Chelsea-salg kan gjøre at Man. United blir mye mer verdt. Deutsche Bank tror United-aksjen kan stige sterkt dersom Chelsea blir solgt dyrt.

Endelige bud

Det er fire budgivere som er kommet til siste fase av budprosessen: Pagliucas konsortium; en gruppering med blant andre den amerikanske forretningsmannen Todd Boehly og Clearlake Capital; forretningsmannen Ken Griffin og familien Ricketts, som eier Chicago Cubs – og forretningsmennene Josh Harris og Martin Broughton.

Den amerikanske banken Raine Group håndterer Chelsea-salget, og de aktuelle budgiverne må levere sine endelige bud til banken i løpet av torsdagen.

Raine Group vil deretter velge ut sin foretrukne budgiver, og det er ventet at salget av Chelsea Football Club vil være gjennomført i løpet av mai.

Oligarkenes milliardyachter er på flukt fra finanspoliti i hele verden.

Tvunget til å selge

Russeren Roman Abramovitsj har eid Chelsea siden 2003, men er tvunget til å selge klubben som følge av sanksjoner på grunn av krigen i Ukraina. Han får ikke lov til å tjene penger på salget, men det er likevel ventet at prisen på Chelsea kommer til å bli opp mot 3 milliarder pund, tilsvarende 34 milliarder norske kroner.

Chelsea er også rammet av sanksjonene, og London-laget kan for tiden blant annet ikke selge kampbilletter eller klubbeffekter. I tillegg er det satt et maksbeløp på 20.000 pund (235.000 kroner) for reisekostnader til en bortekamp.

Raine Groups foretrukne budgiver vil måtte godkjennes av en gruppe eiere og styreledere i Premier League og deretter få lisens av den britiske regjeringen før kjøpet kan gjennomføres.

(NTB)