Abu Dhabi-fond vil kjøpe AC Milan

Investcorp, Midøstens største forvalter for alternative investeringer er i samtaler om å kjøpe AC Milan – tidligere eid av statsminister Silvio Berlusconi.

Elliot Management eier fotballklubben – som er en av Italias mest suksessrike og kan skilte med hele syv Champions League-titler – og er nå i samtaler om å selge til Midtøsten-fondet for 1 milliard euro – 9,5 milliarder kroner.

Nåværende eier tok over i 2018 etter kinesiske Li Yonghong gikk konkurs.

Midtøsten fester grepet

Dette er enda et oppkjøp i fotballverdenen på ikke lang tid. Newcastle ble kjøpt opp av Saudi-Arabia i 2021 for 421 millioner dollar –3,7 milliarder kroner – og har fått et vell med oljepenger slengt over seg.

Sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan, som er en del av styresmakten i Abu Dhabi, eier Manchester City. Qatars investeringsmyndighet eier Paris Saint-Germain.

Chelsea leter også etter nye eiere etter nåværende eier Roman Abramovitsj har blitt sanksjonert som følge av Ukraina-invasjonen.



Det er ingen tyske klubber på listen. Det kommer som følge av et aksjeprogram som går under navnet 50+1 som forhindrer kommersielle investorer å eie mer enn 49 prosent av fotballklubben.

Det gjør igjen at billettprisene holder seg lave sammenlignet med andre store ligaer i Europa.

Investeringsselskaper leter etter gode oppkjøpsmuligheter for stabile inntekter gjennom både billettsalg og TV-rettigheter.

Siden styreleder Mohammed Alardhi tok over Investcorp i 2015 har han lansert en vekststrategi som har firedoblet selskapets forvaltningskapital. I Italia har selskapet allerede investert i blant annet luksusmerket Gucci, båtprodusent Riva og motorsykkelutstyrsprodusent Dainese.