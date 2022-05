Sport Outlet frifunnet for plagiat-anklage

Sport Outlet ble i tingretten frifunnet for anklagene på alle punkter, og sportskjeden er tilkjent fem millioner kroner i erstatning fra Timberland, informerer Sport Outlet i en pressemelding fredag.

Saken startet 17. desember 2020 da Sport Outlet ble saksøkt av Timberland for det de mente var ulovlige etterligninger av seks av deres modeller.

Som følge av anklagene, måtte Sport Outlet midlertidig trekke tilbake ti av sine modeller fra markedet frem til saken ble avgjort.

Retten har kommet frem til at ingen av de aktuelle skomodellene har navn som kan forveksles med Timberland sitt. De vektlegger også at alle skoene har detaljer som skiller seg fra Timberlands sko, og at selv om de ligner, så foreligger det ingen rene plagiattilfeller.

(NTB)