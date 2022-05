Craft danket ut Dæhlie

Mandag presenteres de nye norske skilandslagene, og denne gang i ny drakt. Craft er skilandslagenes nye hovedklessponsor, etter at den svenskeide merkevaren kom til enighet med Norges Skiforbund og Norges Skiskytterforbund.

Avtalen innebærer at langrennsutøverne, skiskytterne og kombinertlandslagene alle skal gå i samme utstyr. En representant for Norges Skiforbund beskriver den som en av de største avtalene noensinne.

– Vi kan ikke kommentere hvor stor avtalen er. Det vi kan si er at den er betydelig, sier Tom Henriksen i New Wave, ansvarlig for Craft i Norge, til Finansavisen.

Samler flere grener

Avtalen beskrives som betydelig fordi den for første gang inkluderer flere forbund i samme pakke. Det vil ifølge Norges Skiforbunds representant bidra positivt ved at den tillater forbundet å gi økonomisk støtte til en større bredde.

I tillegg til å levere utøverbekledning til alle utøvere har Craft signert personlige avtaler med enkeltutøvere, såkalte «Craft Champions».

Craft går inn og erstatter Active Brands-eide Dæhlies avtale med langrennslandslaget. I skiskytternes tilfelle erstattes Odlo, og Swix i kombinert.

FERDIG: Bjørn Dæhlies merkevare erstattes med Craft. Foto: Erlend Kjernli

Øystein Bråta, daglig leder for merkevaren Dæhlie i Active Brands, sier til Dagbladet at selskapet skal fortsette å investere i langrennssporten og ta en større rolle internasjonalt.

Craft-representant Henriksen sier på sin side at selskapet, som en del av den internasjonale satsingen på vintersport, ønsker å tilknytte seg noen av de beste løperne – og at mange av disse er norske.

– Nordmenn har vært best, selv om det kanskje er vanskelig å svelge for våre svenske naboer.

– Hvorfor gikk dere seirende ut?

– Forbundene vektla blant annet kriterier som logistikk, bærekraft og produksjon. Vi har 23 merkevarer i porteføljen, med alt fra klær til drikkeflasker og løpesko. Det var totalpakken de likte, sier han.

Den nye sponsoravtalen presenteres mandag, sammen med landslagene.