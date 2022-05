Spillerne for det amerikanske herre- og damelandslaget i fotball vil motta lik lønn og premiepenger, inkludert ved verdensmesterskap, etter at de ble enige med det amerikanske fotballforbundet onsdag.

Det amerikanske fotballforbundet blir det første i verden som utbetaler like mye premiepengene til herrer som damer, skriver Reuters.

Deler sponsorpenger

Avtalen vil i første omgang strekke seg til 2028 og dekke de neste to verdensmesterskapene og to OL Ifølge fotballforbundet vil avtalen også gjøre spillerne til noen av de beste betalte landslagsspillerne i verden.

Avtalen kommer på plass tre måneder etter at det amerikanske damelandslaget og fotballforbundet ble enige om å løse en årelang tvist om likelønn.

– Dette er et virkelig historisk øyeblikk. Disse avtalene har endret spillet for alltid her i USA og har potensial til å endre spillet rundt om i verden, sier den amerikanske fotballpresidenten Cindy Parlow Cone.



Damelandslaget vil ikke lenger motta garantert lønn, men ha samme betaling for å spille som sine mannlige kolleger. I tillegg vil landslagene dele sponsor- og kringkastingsinntekter likt.