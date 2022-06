Britiske myndigheter godkjenner Chelsea-salg

– Vi er fornøyde med at inntektene fra salget ikke kommer Roman Abramovitsj eller andre sanksjonerte personer til gode, skriver kulturminister Nadine Dorries på Twitter.

Tirsdag kom det også grønt lys fra Premier League. Styret i den engelske ligaen opplyste at Boehly og hans kompanjonger har bestått testene som kreves for at et oppkjøp skal kunne godkjennes.

Avtalen som er inngått, skal være verdt fire milliarder pund – tett oppunder 50 milliarder kroner – har The Telegraph og andre medier tidligere meldt. Det skal være ny rekord for salg av en idrettsklubb. Den forrige toppnoteringen stammer angivelig fra da baseballklubben New York Mets byttet eier i 2020.

Chelsea-prosessen har tatt lang tid, blant annet som følge av at britiske myndigheter skal ha fryktet at eier Roman Abramovitsj skulle tjene penger på salget. Russeren ble tvunget til å selge som følge av at myndighetene har innført sanksjoner mot ham og en rekke andre russiske oligarker i kjølvannet av krigen i Ukraina.

Forretningsmannen Todd Boehly er fra før medeier i den amerikanske baseballklubben Los Angeles Dodgers. Mark Walter, en av de øvrige Dodgers-eierne, er også i kjøpergruppen. Det samme er den sveitsiske milliardæren Hansjoerg Wyss, investeringsfirmaet Clearlake Capital og den britiske advokaten Jonathan Goldstein.

Roman Abramovitsj har hatt kontrollen over London-klubben i 19 år.

Chelsea endte på tredjeplass i Premier League denne sesongen.

NTB