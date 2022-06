Chelsea bekrefter ny eier

Det har stormet rundt mangeårige Chelsea-eier Roman Abramovitsj etter Russlands invasjon av Ukraina. Som følge av at den russiske oligarken havnet på Englands sanksjonslister har det blitt igangsatt en prosess for å selge den engelske Premier League-klubben.

I en pressemelding lørdag bekrefter Chelsea at man i går kveld lykkes med å lande en endelig avtale for å selge fotballklubben til gruppen ledet av Todd Boehly. Det ventes at transaksjonen vil ferdiggjøres mandag, hvor klubben vil komme med ytterligere oppdateringer.

Forretningsmannen Todd Boehly er fra før medeier i den amerikanske baseballklubben Los Angeles Dodgers. Mark Walter, en av de øvrige Dodgers-eierne, er også i kjøpergruppen. Det samme er den sveitsiske milliardæren Hansjoerg Wyss, investeringsfirmaet Clearlake Capital og den britiske advokaten Jonathan Goldstein.

Tirsdag denne uken fikk gruppen grønt lys både fra styret i Chelsea og fra engelske myndigheter.

Avtalen som er inngått, skal være verdt fire milliarder pund – tett oppunder 50 milliarder kroner – har The Telegraph og andre medier tidligere meldt. Det skal være ny rekord for salg av en idrettsklubb. Den forrige toppnoteringen stammer angivelig fra da baseballklubben New York Mets byttet eier i 2020.



Ifølge Daily Mail vil ikke Abramovitsj tjene noe på salget av klubben, hvor overskuddet vil doneres til ofrene av krigen i Ukraina.

TAKKER FOR SEG: Roman Abramovitsj. Foto: AP

Abramovitsj-farvel

I en uttalelse på Chelseas hjemmesider takker den tidligere eieren for seg, og beskriver det som en ære å ha ledet klubben gjennom nesten 20 år.

– Det kommer mye ansvar med å være Chelsea-eier. Siden jeg kom til klubben for nær 20 år siden, har jeg sett med mine egne øyne hva denne klubben kan oppnå. Mitt mål har vært å forsikre at den neste eieren vil fortette utviklingen av klubben, som blant annet akademiet, sier Abramovitsj.

– Det har vært en ære å være en del av denne klubben, og jeg vil takke alle som jobber og har jobbet i klubben, samt alle supporterne. Jeg er stolt av den suksessen vi har oppnådd sammen. Takk, avslutter han.