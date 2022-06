For en måned siden bekreftet Volkswagens konsernsjef Herbert Diess at premium-merkene Audi og Porsche har bestemt seg for å gå inn i Formel 1.

Porsche skal ha kommet lengst i prosessen, etter å ha jobbet med Red Bull i WRC (World Rally Championship). Red Bull Racing-sjef Christian Horner, som i fjor klarte å ta innersvingen på Volkswagen-rival Mercedes i jakten på Formel 1-tronen, karakteriserer det overfor Bloomberg TV som logisk å holde samtaler med Porsche.

– Jeg synes det er fantastisk at de snakker om å komme inn i Formel 1. Det er ikoniske merker, og spesielt Porsche. Når de har erklært sin intensjon, synes vi det er logisk å snakke med dem, sier han i et intervju.

2026 er året?

Horner ser ingen åpning for nye deltakere i Formel 1 før 2026, men Volkswagen-styret har alt uttrykt sin støtte til en plan som åpner for at Porsche kommer inn nettopp i 2026 – som ifølge nyhetsbyrået også er året Formel 1 tar sikte på å bytte til syntetisk drivstoff.

Formel 1 vil bli karbonnøytrale innen utgangen av tiåret, og det teknologiske skiftet anses som en gyllen mulighet for å ta opp konkurransen på en arena lenge dominert av Mercedes.

Volkswagen-sjef Diess trakk i mai frem den økende Formel 1-populariteten i USA og Kina som en attraktiv markedsmulighet.