Den indiske milliardæren Mukesh Ambani har akkurat kjøp de digitale rettighetene til Indian Premier League – Indias øverste profesjonelle cricketliga og en av verdens mest verdifulle sportseiendeler.

Viacom18 – som er et samarbeid mellom Paramount og Ambani-eide Reliance Industries – har nå sikret seg strømmerettighetene til en pris på 238 milliarder rupier – 30,7 milliarder kroner. Det melder Jay Shah, sekretær for styret for cricket i India på Twitter.

Disney-eide Star India har fått TV-rettighetene til en verdi av 30,4 milliarder kroner. Begge avtalene varer til 2027.

Den totale verdien på medierettighetene til IPL er på hele 62,4 milliarder kroner. For bare fem år siden betalte Star India 2,6 milliarder for både TV og strømmerettighetene.

– IPL er synonymt med vekst og i dag er en merkedag for indisk cricket, sier Shah på Twitter.

– IPL er nå verdens nest mest verdifulle liga i verden hvis man måler pr. match.

Cricketligaen er kun aktiv to måneder i året, men verdien har skutt i været etter interessen har tatt av globalt. Målt i verdi pr. kamp har nå verdien gått forbi engelsk Premier League og ligger bare bak NFL i USA.

Ambani har en formue på nær 100 milliarder dollar – over 1.000 milliarder kroner – etter han arvet et oljeselskap, men har senerere investert stort i områder som teknologi, fornybart og butikker.