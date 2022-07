ABG Sundal Collier kutter kraftig i kursmålet på XXL

ABG Sundal Collier nedjusterer sitt kursmål på XXL-aksjen til 6 kroner fra tidligere 10 kroner og gjentar hold-anbefaling.

ABG har oppdatert estimatene sine på grunnlag av selskapets andrekvartalsvarsel. I tillegg har de et mye mer forsiktig syn på inntjeningen for andre halvår. Meglerhuset ser et tap før skatt på 113 millioner i 2022 og et positivt resultat før skatt på 59 millioner i 2023.

I oppdateringen gjentar meglerhuset at de venter brudd på lånebetingelser og mener det er nødvendig med en større restrukturering av selskapet, da lønnsomheten i 2021 og på 2022-estimatene rett og slett er for svak.

TDN Direkt