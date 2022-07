Dobling for Karsten Warholm – men hvor er inntektene?

Verdenseneren i hekkeløp Karsten Warholm har satt Ulsteinvik på kartet og knuste sin egen verdensrekord med OL-gull i Tokyo da han smadret sin tidligere raskeste tid på 400-meter med hele 76 hundredeler og kom inn på tiden 45,94.

I dag kom regnskapet for Sunn Vekst for 2021, men marginene er imidlertid ikke like overbevisende fra ulsteinvikingen som de er på det røde kunststoffdekket.

Sommeren 2019 byttet Warholm Nike ut med Puma, en avtale som ifølge kilder Finansavisen snakket med den gang skal være verdt opptil 600.000 euro pr. år før bonuser. Rett før jul i fjor inngikk Warholm en sponsoravtale med Red Bull som hadde oppstart på nyåret, med en varighet to år frem i tid.



Inntektene endte likevel på nær samme nivå som i 2020 – opp til 5,9 millioner fra 5,6 millioner. Det står i sterk kontrast til det Bislett-sjef Steinar Hoen estimerte at Warholm ville dra inn.

– Karsten Warholm blir nå den best betalte friidrettsutøveren i Diamond League, sa Hoen til Finansavisen. Prislappen blir opptil 1 million pr. stevne eller 50-100.000 pr. hekk.

Idrettsutøvere kan imidlertid sette start- og premiepenger på en forbundskonto der de står ubeskattet og gradvis kan tas ut. Det kan være årsaken til at pengene ikke er synlige i Sunn Vekst-regnskapet i år. De kan også beskattes direkte, og da blir de synlig på ligningen senere i år.

Driftsresultatet mer enn doblet seg fra 800.000 i fjor til 1,8 millioner i år, som kom som følge av stort kutt i driftskostnadene på rundt 1,2 millioner kroner. Notene i regnskapet forklarer ingenting om hvilke kutt som er gjort.

Sunn Vekst lønnet tre årsverk i 2021, og utbetalte lønninger på 3 millioner kroner, opp fra 2,5 millioner året før. Overskuddet økte fra 660.000 kroner i fjor til hele 1,4 millioner i år.