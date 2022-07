Korrupsjonsanklagede tidligere fotballtopper frikjent

De to prominente fotballprofilene Sepp Blatter, tidligere president i FIFA, og Michel Platini, tidligere president i UEFA, ble fredag frikjent for korrupsjonsanklagene av Sveitsisk domstol.

Blatter ledet FIFA i 17 år og Platini, tidligere landslagskaptein for Frankrike og senere trener, ledet UEFA i omtrent åtte år. De to figurene var anklaget for å jukse med systemet slik at FIFA skulle betale Platini to millioner sveitsiske franc i 2011.

Blatter og Platini har hele tiden benektet straffskyld, og Blatter hevder at betalingen var en legitim «Gentlemen's agreement» mellom de to, og fulgte av perioden da Blatter ba Platini om å være hans tekniske rådgiver i 1998.

Etter dommen uttalte Platini:

– Jeg ønsker å uttrykke min glede overfor alle mine nære, og at at rettferdigheten endelig har kommet etter syv år med løgner og manipulasjon.

– Min kamp er en kamp mot urettferdighet. Jeg vant den første kampen, la han til.

Platini jobbet som konsulent i FIFA i perioden 1998 til 2002 med en årslønn på 300.000 sveitserfranc, som var det meste FIFA hadde råd til da organisasjonen slet med pengeproblemer på den tiden. Blatter hevder at de to var enige i at Platini skulle tjene en million franc i året, men at det resterende beløpet måtte bli utbetalt på et senere tidspunkt.

Førte til avgang

Den endelige betalingen skal ha funnet sted omkring 2011 da Blatter stilte til gjenvalg mot Mohamed bin Hammam av Qatar. På den tiden var Platini president i UEFA, og han ble betraktet til å ha innflytelse nok til å kunne påvirke europeiske medlemsland til å stemme på riktig kandidat, skriver CNBC.

Betalingen førte til en omfattende etterforskning ledet av det Amerikanske justisdepartementet, på bestikkelser, svindel og hvitvasking hos FIFA i 2015. Etterforskningen førte til Blatters avgang, og begge de to fotballtoppene ble utestengt fra fotballverden i åtte år fra 2015. I etterkant har utestengelsen blitt redusert.

Platini som også mistet jobben som følge av utestengelsen hevdet på den tiden at utestengelsen ikke var annet enn et forsøk på å forhindre hans kandidatur som FIFA-president i 2016. Det valget ble til slutt vunnet av Platinis tidligere generalsekretær i UEFA, Gianni Infantino.