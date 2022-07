UEFA åpner denne uken budrunden for TV-rettigheter til Champions League, og budene er ventet å toppe 2 milliarder dollar for perioden 2024-30, opplyser kilder med kjennskap til saken til Bloomberg.

Dette er mer enn det dobbelte av hva UEFA drar inn fra dagens rettighetshavere Paramount og Univision. De to betaler til sammen rundt 145 millioner dollar i året, hvorav Paramount betaler mest.

UEFA har allerede hatt foreløpige diskusjoner med Comcast (NBC), Walt Disney (ESPN), Paramount (CBS), Amazon, Apple, Fox, Warner Bros. Discovery, Univision og DAZN, men interessenter kan nå legge inn bud offisielt – med fristen satt til 15. august.

Dagens rettighetshavere har hatt sterke seertall, og forrige sesongs finale mellom Real Madrid og Liverpool ble sett at 2,8 millioner seere på CBS i mai. Seertallet var det høyeste noensinne i USA på engelsktalende TV og ingen fotballkamp har blitt strømmet av flere på Paramount+.

Tredobling

Prisene på TV-rettigheter til fotball er i kraftig vekst i USA. I november betalte NBC over 2,5 milliarder dollar over seks år for å få vise engelske Premier League i seks år, i en avtale som var nesten tre ganger så stor som den foregående. Nesten tredobling var det ifølge Sports Business Journal også da Apple gikk med på å betale minst 250 millioner dollar årlig for rettighetene til å sende Major League Soccer.

Én mulig forklaring på veksten kan være at USA (sammen med Canada og Mexico) skal arrangere fotball-VM i 2026. En annen er at UEFA har tatt flere grep for å «pynte bruden» for TV-selskapene. Avtaleperiodene er utvidet, antall deltakende lag økes fra 32 til 36 (fra 2024). Samtidig legges det opp til kamper i januar slik at man unngår oppsigelser av abonnement den måneden (hvor det i dagens oppsett er spillefri i turneringen, journ. anm.).

Budrunden regisseres ifølge Bloomberg av Relevent Sports Group, etablert av blant andre Miami Dolphins-eier Stephen M. Ross. Selskapet fikk jobben av UEFA i februar, i konkurranse med for eksempel Octagon og Endeavor (IMG).