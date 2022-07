Sterk medlemsvekst for Sats

Resultatsesongen er for fullt i gang, og torsdag morgen la Sats frem et resultatet for andre kvartal. Treningskjeden fikk en omsetning på 1.022 millioner kroner, opp 53 % fra 670 millioner kroner samme periode året før.

På forhånd hadde analytikerne ventet en omsetning på 1.040 millioner kroner for selskapet i andre kvartal.

Driftsresultatet (EBIT) vokste i samme periode fra minus 121 millioner kroner til 67 millioner kroner. Dette var under analytikernes forventning om et driftsresultat på 85 millioner kroner.

Nettoresultatet endte på 12 millioner kroner, opp fra minus 163 millioner kroner i andre kvartal 2021.

Økt medlemsbase

Medlemsveksten i andre kvartal endte opp 10 prosent fra samme periode i fjor. Totalt har treningskjeden 671.000 medlemmer. Det er tilsvarende antall medlemmer som før pandemien hadde sitt inntog.

– Vi ser at fitness-markedet er tilbake og vi er veldig stolte over å se at medlemmene våre i gjennomsnitt er mer aktive enn før pandemien. Dette er et nøkkeltall for Sats, både når det gjelder vårt bidrag til folkehelsen og for de finansielle resultatene, sier Sats-sjef Sondre Gravir i rapporten.

Bakteppet for den økte medlemsbasen er ifølge rapporten på grunn av nye treningssentre. Porteføljen deres består nå av 267 sentre, med en økning på 13 sentre fra samme kvartal året før. Likevel er det et betydelig potensial for å nå den gjennomsnittlige pre-pandemiske medlemsbasen pr. treningssenter.

Sats (Mill. kr) 2.kv./22 2.kv./21 Driftsinntekter 1.022 670 Driftsresultat 67 −121 Resultat før skatt 21 −190 Resultat etter skatt 12 −163

