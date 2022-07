Magnus Carlsen gir fra seg verdensmestertittelen

Magnus Carlsen har bestemt seg for å gi fra seg verdensmestertittelen – uten å ha tapt. Årsaken til det er at han ikke er motivert for en ny VM-match.

Ifølge VG kommer det frem i videopodcasten «The Magnus Effect» som har blitt publisert hos sponsoren Unibet. Planen var at den norske verdensmesteren skulle ha forsvart tittelen mot Jan Nepomnjasjtsjij tidlig i 2023.

– Jeg har informert teamet mitt, FIDE og Jan om at jeg ikke kommer til å spille den kommende VM-kampen i langsjakk, sier Carlsen og legger til at «jeg ikke er motivert til å spille enda en VM-kamp».

Magnus Carlsen ble verdensmester i sjakk da han vant over indiske Viswanathan Anand i 2013. Han har vært stormester siden 2004.