– Jeg synes dere har gode skatteregler, og jeg synes at norske politikere – jeg håper dere hører godt etter nå - kan redusere skattene litt i Norge, sa 23-åringen.

Skattet lite i 2020

Seieren i Gstaad var Ruuds andre i den sveitsiske turneringen og hans niende totalt i ATP-sirkuset.

Turningen delte i år ut totalt 5,4 millioner kroner i prispenger. Ruud som vant alle sine kamper, fikk 825.000 kroner. Og det vanker garantert noen bonuser fra sponsorene hans også.

De sist kjente skattetallene for 23-åringen fra Snarøya er fra 2020. Da sto han oppført med 2,9 millioner kroner i ligningsinntekt. Men han betalte ikke mer enn vel 83.000 kroner i skatt.



Nå skal det legges til at idrettsutøvere kan sette penger de tjener mens de er aktive inn i et fond. Så skatter man av inntektene først når de tas ut fondet etter at utøveren har lagt idrettskarrieren på hyllen. Om Ruud benytter seg av fondet, er uklart.

Kraftig inntektsvekst

Så langt i år ha han spilt inn rundt 30 millioner kroner i prispenger, og snart 8 millioner dollar i karrieren.

For 2021 vil nok skattetallene til den unge tennisstjernen se veldig annerledes ut enn året før. Han har blitt svært ettertraktet av sponsorer. I dag er han sponset av både norske og internasjonale selskaper.

En del av inntektene hans føres i 23-åringens heleide selskap Ruud Smooth. Det ble etablert så sent som i september i fjor.

Likevel rakk han å bokføre 17,7 millioner kroner i inntekter i fjor. Resultat før skatt endte på 9,6 millioner.

Selskapet betalte 2,3 millioner kroner i skatt, og det er nok kanskje de pengene Casper Ruud ville beholdt litt mer av selv når han ba norske politikere redusere skattene her i landet.

Før turneringen i Sveits startet, var Ruud tangert som nummer fem i verden. Med seieren på grusen i Gstaad sikret han seg 250 viktige ATP-poeng, som han måtte forsvare etter fjorårets suksess i samme turnering.