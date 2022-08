Det amerikanske hedgefondet Apollo Global Management er ikke interessert i å kjøpe en andel i klubben som for øyeblikket ligger sist i Premier League, Manchester United.

Det sier en person som er kjent med situasjonen til det amerikanske nyhetsbyrået Bloomberg. Denne personen avviser samtidig rapportene om at Apollo skal være i eksklusive samtaler med Glazer-familien om å kjøpe seg inn i en av verdens største fotballklubber.

Ingen oppkjøpsintensjoner

Det amerikanske hedgefondet skal ha vært involvert i finansieringssamtaler med et konsortium, men er ikke lenger i diskusjoner. Apollos intensjon skal heller aldri ha vært kjøpe seg direkte inn klubben heller, skriver Bloomberg.

Representanter for Apollo og Manchester United har nektet å kommentere saken.

NEGATIV: Manchester United-legenden og ekspertkommentator Gary Neville ga uttrykk på Twitter at han ikke ønsket Apollo som nye medeiere i klubben hvor han tilbragte hele karrieren sin.

Da ryktene om at Glazer-familien kunne komme til å selge deler av Manchester United til Apollo eller et annet hedgefond reagerte flere supportergrupper. Mange United-fans skal allerede ha vært sinte på eieren for det de mener er ikke nok støtte til trener- og spillergruppen.

Ifølge Bloomberg eier mer enn halvparten av de 20 Premier League-klubbene helt eller delvis av amerikanere.



Manchester United har vunnet ligaen 20 ganger – flest i England, men må tilbake til 2013 for sist gang de kunne løfte trofeet.

Selv om Apollo aldri offentlig har avslørt en direkte eierandel i noen fotballklubb, var hedgefondet involvert gjeldsfinansiering for Sporting Lisboa i fjor.