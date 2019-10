Satser på bunnfiske i Thin Film Electronics

Torsdag i forrige uke inngikk Thin Film Electronics en lånefasilitet med Utica Leaseco for finansiering av inntil 13,2 millioner dollar, tilsvarende 118 millioner kroner.

Beløpet ventes å bli utbetalt over to transjer i løpet av september. Den første transjen er på 5,6 millioner dollar, hvor det kun er rentebetalinger det første halvåret.

Provenyet fra lånene skal brukes til å finansiere løpende drift og støtte gjennomføringen av nye strategiske initiativer.

Ble fristet

Ifølge en fersk aksjonærliste benyttet investor Haakon Sæter nyheten til å kjøpe seg opp i Thin Film Electronics, som produserer smarte etiketter ved bruk av trykt elektronikk. Gjennom Silvercoin Industries kjøpte han forrige torsdag 10 millioner aksjer.

– Det er bunnfiske og ikke noe annet. Jeg så at selskapet inngikk en låneavtale og ble fristet til å ta et lodd. Siden aksjen har falt så mye, er det naturlig at kursen får en reaksjon opp siden selskapet ikke vil gå konkurs med det første, sier Sæter.

– Eier du fortsatt aksjene?

– Ja, jeg eier fortsatt 10 millioner aksjer. Kostprisen min er på cirka 0,10 kroner pr. stykk, sier han.

Torsdag ettermiddag ble Thin Film Electronics handlet til 0,1142 kroner, så foreløpig har Sæter tjent en liten slump på veddemålet.

Dekket inn short

Kristian Gjertsen Lundkvist har gjennom Middelborg Invest vært oppført på Finanstilsynets shortregister i lang tid. Også han gjorde porteføljeendringer forrige uke.

– Jeg har ligget short i Thin Film Electronics en stund, men nå har jeg dekket inn shortposisjonen. Da selskapet inngikk en låneavtale, orket jeg ikke å beholde posisjonen lenger, sier han.

UTE: Investor Kristian Gjertsen Lundkvist dekket inn shortposisjonen i forrige uke. Foto: Anne Charlotte Schjoll

– Har du tjent noe på shorten?

– Jeg har gjort det, men det er bare snakk om småpenger. Det har ikke vært så vanskelig siden kursen har falt og falt. Selskapet har brent ufattelig mye penger, og det eneste håpet er vel å selge resten av produksjonsutstyret. Aksjebeholdningen min er cirka i null nå, sier han.

Storaksjonær dumpet

Finansavisen har skrevet gjentatte artikler om at den britiske fondsforvalteren Woodford Investment Management skal selge seg ut av illikvide aksjer. Fondet var tidligere største aksjonær i Thin Film Electronics.

Over flere uker har fondet drevet et massivt nedsalg, og forrige torsdag ble det sendt ut en børsmelding om at Woodford Investment Management var ute av Thin Film Electronics.

I første halvår i år omsatte teknologiselskapet for 1,1 millioner dollar og satt igjen med et underskudd på 22,6 millioner dollar, tilsvarende 203 millioner kroner.

Ved årsskiftet i fjor hadde Thin Film Electronics et stort fremførbart underskudd på 464 millioner kroner. Det kan være av interesse for en større finansiell aktør.

Thin Film klatrer fredag ettermiddag 32,77 prosent til 0,16 kroner på høyt volum. Aksjen er den siste uken opp 44 prosent, mens den de siste tolv månedene har falt knappe 85 prosent.