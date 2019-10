FOR FÅ: Norge trenger tusenvis av teknologer, men tross at antall studieplasser økte med 9 prosent, er det ikke i nærheten av å dekke etterspørselen viser tall fra Samordna opptak. Her ved Codam i Amsterdam, hvor direktør David Giron (t.h.) leder en skole uten lærere. Foto: Foto: Eivind Yggeseth