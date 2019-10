Rå bærbar spill-PC fra HP

Omen 15-dh0025no er kort oppsummert en veldig godt designet og rask spill-bærbar.

Hvis du ikke er kjent med spill-bærbare datamaskiner, er de store, tunge og har en tendens til å kjøre gjennom batteriet raskt (og avgir ganske mye varme) på grunn av de gode ytelsesspesifikasjonene som er nødvendige for spill. Med Omen 15-dh0025no kan det virke som at HP har løst mange av disse problemene, ettersom maskinen er ultralett, avgir veldig lite varme og har ganske bra batteritid.

Ytelsesbombe

HPs nye modell er ikke et sår for øynene slik bærbare pc-er tradisjonelt har vært. Den er slank og mye av maskinen er i børstet aluminium, noe som gir et tøft og moderne uttrykk. Tastaturet er lagt opp helt riktig med taktile knapper som er belyst.

Skjermen er skarp, tydelig, solid montert og gir ganske nøyaktig farge uten å måtte tukle med noen innstillinger. Med NVIDIA Geforce RTX 2070 grafikkort, 8GB grafikkminne og en oppdateringsfrekvens på 144 hz, er det ingenting å utsette på ytelse. Vi fyrte opp GTA V som allerede er et krevende spill for stasjonære maskiner, og med Omen kunne vi sette alle instillinger på “Høy” uten at vi la merke til noe tap av ytelse. Det eneste du legger merke til er en svak lyd fra viftene som jobber for å holde grafikkortet kjølig.

TOPP GRAFIKK: Kraftpluggen kommer med NVIDIAs nyeste Geforce RTX 2070 grafikkort med 8GB grafikkminne og en oppdateringsfrekvens på 144 hz Foto: Michael Groth

Kun én harddisk

Maskinen har kun én harddisk, riktignok SSD på 512GB som gir deg lynrask oppstart og høye overføringshastigheter, men om du ønsker en egen disk for spill, så må du partisjonere ut denne selv. Det kan du enkelt gjøre med Windows Disk Manager, men vi hadde likt å se en ferdig partisjon for gaming rett ut av boksen.

Egen kommandosentral

Omen 15-dh0025no kommer også med en egen «kommandosentral». Her får du full oversikt og tilgang til innstillinger som vil forbedre spillopplevelsen din. Programmet lar deg følge med på temperatur og minneutnyttelse, samt følge med på nettverkshastighet. Du kan også gi favorittspillet ditt høyeste prioritet ved hjelp av en innebygget nettverksbooster for uavbrutt gaming på nett.

Mange tilkoblingsmuligheter

Omen har god plassutnyttelse når det kommer til tilkoblingsmuligheter. På venstre side av maskinen finner du en Gigabit Ethernet tilkobling, HDMI 2.0, to stykk USB 3.1 Type A, Displayport mini og USB-C Thunderbolt 3. På Høyre side av maskinen så finner du en SD-Kort leser og en USB 3.1 Type A.

PORT-BONANZA: Maskinens tilkoblingsmuligheter inkluderer en Gigabit Ethernet tilkobling, HDMI 2.0, to USB 3.1 Type A, Displayport mini og USB-C Thunderbolt 3. Foto: Michael Groth

Ikke bare til gaming

Selv om denne maskinen selges som en bærbar gaming pc, betyr ikke det nødvendigvis at dette er utelukkende det den kan brukes til. Denne maskinen har ytelse nok til å kjøre krevende bilde og videoredigering. Er du en grafisk designer eller en vlogger på farten så er dette en ypperlig maskin å vurdere. Med Intels niende generasjons i7 prosessor på 2,6GHz og 16GB DDR4 minne, har du nok å ta av.

Ganske bra batteri

Batteriet holdt tre timer med spilling for oss, men har du planer om å game lenge på denne maskinen eller en laptop generelt, så må du uansett regne med å ha strømforsyningen tilgjengelig.