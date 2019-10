Deadliest Catch-stjernen Sig Hansen fronter norsk fiskeoppfinnelse som prises til 20 millioner

KLAR FOR HUMMERSESONGEN: Resquinit-sjef Helge Trettø Olsen (f.v.) står klar til å selge flottøren som skal redde teinene som går tapt på havets bunn. Her sammen med Kanada-sjef Erik Nobbe, TV-stjerne Sig Hansen, oppfinner Dag Frode Aasnes og teknisk direktør Per Waagen. Foto: Resqunit