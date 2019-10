Apple øker produksjonen av iPhone 11

Apple har som følge av bedre etterspørsel enn ventet bedt sine leverandører om å øke produksjonen av de nye iPhone 11-telefonene med opptil 10 prosent, eller åtte millioner enheter, melder Nikkei Asian Review.

«Denne høsten er så langt mye travlere enn vi ventet», sier en kilde med direkte kjennskap til situasjonen til den japanske avisen, og legger til at produksjonsvolumene for den nye iPhone-serien vil bli større enn for iPhone-telefonene som ble lansert i fjor.

10. september avduket Apple tre nye iPhone-modeller: iPhone 11, iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max. For første gang noensinne senket også Apple startprisene på sine nye telefoner.

Prising påvirker

Ifølge Nikkei Asian Reviews kilder skal den økte produksjonen gjelde iPhone 11 og 11 Pro, mens produksjonen av toppmodellen 11 Pro Max jekkes noe ned.

I januar i år vedgikk Apple-sjef Tim Cook at prisene kunne være en årsak til at salget av selskapets smarttelefoner bremset opp.

De nye iPhone-telefonene har startpriser på henholdsvis 8.490, 11.990 og 12.990 kroner her i Norge.