Finansavisen kårer Norges neste Vext-selskap. Se finalistene her!

Finansavisen søkte sommeren 2019 etter gründerselskaper som ville konkurrere om å blir Norges neste Vext-selskap.

Vi mottok over 40 søknader – og av dem ble 20 selskaper plukket ut til å møte på pitcheaudition.

Stiller høye krav

Kriteriene for å søke var mange. Blant annet har Finansavisen lagt fokus på at selskapene må kunne vise til omsetning og at de har flere enn én eier.

For å skille klinten fra hveten har vi hentet inn en jury som er eksperter på å se innovasjon i praksis.

Juryen, som har i oppgave å se selskaper med vekstpotensial, som er eller skal inn i en scaleup-prosess og som har et vinnende konsept eller produkt, består av:

-Tidligere leader for digital transformation i Google Norge, Siri Børsum

-Co-founder & Managing Partner, Katapult Impact Accelerators, Haakon Brunell

-Sjef for Nordea Growth, Håvard Lintvedt

-Gründerjournalist i Finansavisen, Margrethe Hegnar,

-Head of marketing og communication i PwC, Henrik Lervold

-Sjef og coach for EpiCenter Norge, Peter Jetzel

-Leder for Hegnar Media Digital, Jon Trygve Hegnar.

Streng jury i Vext: Sjef i Nordea Growth, Håvard Lindtvedt, Co-founder og managing partner i Katapult Accelerators, Haakon Brunell, gründerjournalist i Finansavisen, Margrethe Hegnar og sjef for EpiCenter Norge, Peter Jetzel. Foto: RedAnt Productions Foto: RedAnt

Millionpremier

20 selskaper ble kuttet ned til ti finalister som Finansavisen skal følge frem til våren 2020 i en egen TV-serie.

De konkurrerer om å blir Norges neste Vext-selskap, og en premiepakke få andre gründerselskaper kan drømme om.

Annonser verdt én million kroner i Finansavisen.

Reise, opphold og billetter til gründerkonferansen Slush 2020 i Helsinki.

Konsulenttjenester fra PwC til en verdi av 100.000 kroner.

Ett år medlemskap i EpiCenter Norge til en verdi av 250.000 kroner.

To dagers kurs i Growth Hacking, i samarbeid med Growth Tribe Norge.

Innlegg på Investordagen 2020.

Skal kåre en vinner: Fra venstre tidligere leader for digital transformation i Google Norge, Siri Børsum, -Head of marketing og communication i PwC, Henrik Lervold og sjef for EpiCenter Norge, Peter Jetzel. Foto: RedAnt

Norges neste Vextselskap?

Dette er finalistene:

Stingray Marine Solutions Cavai Clean Sea Solutions Bike Fixx Dermatolog.no Ignite Procurement Sharebox Wiral Technologies Småkassen Vita Water

Se hvordan det gikk på auditions her:

Episode 1: Hvem blir de første fem finalistene?