Apple trekker sporingsapp etter kritikk fra Kina

Apple fjernet sporings-appen HKmap.live torsdag. Det skjer dagen etter at kinesiske medier anklaget det amerikanske teknologiselskapet for å støtte demonstrasjoner. Appen gjorde det mulig for demonstranter i Hongkong å spore politiets bevegelser.

I forklaringen fra Apple blir det vist til at appen har blitt brukt på måter som er til fare for opprettholdelse av lov og orden samt Hongkongs innbyggere, opplyser utvikleren av appen på Twitter.

– Vi trodde først app-avslaget rett og slett var en byråkratisk «fuck up», men nå er det helt klart en politisk beslutning om å undertrykke frihet og menneskerettigheter i Hongkong, tvitrer utvikleren.

HKmap.live er fremdeles tilgjengelig på nett og i Android-versjonen.