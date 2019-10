Visa og Mastercard trekker seg fra Facebooks kryptoprosjekt

5. oktober ble det kjent at PayPal trekker seg fra Libra Association og dropper dermed Facebooks kryptovaluta.

– Vi støtter fortsatt Libras ambisjoner og ser fram til fortsatt dialog om måter å samarbeide på i fremtiden, sa PayPal i en pressemelding 5. oktober. De understreket at selskapet fremdeles anser sitt langvarige og verdifulle partnerskap med Facebook som svært viktig.

Fredag meldte Wall Street Journal at at også Visa og Mastercard trekker seg fra prosjektet, som er et av de mest ambisiøse forsøkene på å få forbrukere til å ta i bruk en kryptovaluta som vederlag i stor skala.

Med frafallet av de store aktørene som kan tilby veksling og transaksjonsstøtte til Libra vil rekkevidden falle markant, ifølge Wall Street Journal.

Facebook-aksjen endte fredagen opp 2,31 til 184,19 dollar på Wall Street.

Bitcoin faller for øvrig 2,79 til 8354,7 dollar.