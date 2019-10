Kontrakt verdt 50 mill. til Atea

Fjord Line satser stort på digitalisering internt og eksternt, og bygger opp en egen avdeling bestående av utviklere, testere, Azure-ressurser og ansatte med analysekompetanse.

For å redusere kostnader og kompleksitet i IT-strukturen er Atea valgt til å drifte rederiets IT-plattformer.

Med et slikt grep håper Fjord Line at gjestenes reiseopplevelse blir bedre når selskapet har et mer fleksibelt system som kan utvikle nye tjenester raskere.

Sterk konkurranse

Fjord Lines nye IT-løsning skal baseres på private og offentlige skytjenester i ulike kombinasjoner etter behov.

Ifølge Fjord Lines digitaliseringsdirektør, Roald Rossnes, ble Atea valgt i sterk konkurranse med andre leverandører.

– Utslagsgivende for valget var forståelsen av Fjord Line som selskap, og hva vi ønsker å få til på den digitale fronten i årene som kommer, sier Rossnes i en kommentar.