Jon Inge Gullikstad lyktes med Ulvang og Johaug, men mislyktes med Kygo. Nå satser han på Northug

Jon Inge Gullikstad er mannen bak Ulvang-sokkene og Johaug-hanskene. I 2015 kontaktet han Kyrre Gørvell-Dahll for å kommersialisere produkter rundt musikkométen Kygo.

Det startet bra. Noen ørepropper og hodetelefoner ga sammen med klær en omsetning på 30 millioner i 2016, samt et lite overskudd. Så startet en ambisiøs og ikke minst dyr satsing på lydprodukter i konkurranse med Bose og Sony.

På to år tapte Kygo Life 25 millioner kroner, og nå har Jon Inge Gullikstad kastet inn håndkleet. Seriegründeren som eide Kygo Life 50/50 med Gørvell-Dahll har solgt alle aksjene sine til Kygo – trolig til pari kurs.

– Krevende

– Jeg gikk av som daglig leder i Kygo Life i fjor høst. Jeg har trukket meg fra styret i Kygo Life i sommer da jeg ikke lenger er på eiersiden, bekrefter Jon Inge Gullikstad overfor Finansavisen.

GA OPP: Jon Inge Gullikstad hadde store ambisjoner med lydproduktene til Kygo Life, men satsingen ble dyr, og Gullikstad fant ut at han ikke hadde kapitalen som skulle til for å gå i konkurranse med lydgigantene, og nå har han brutt med Kygo. Foto: Iván Kverme

– Det er ikke dårlig stemning mellom oss, men det er ikke til å legge skjul på at det har vært et krevende marked og at dette krever mye investeringer.

– Det har tatt mye lenger tid å bygge opp enn jeg antok. Markedet er stort, men konkurransen er også tøff, sier Jon Inge Gullikstad til Finansavisen.

Ingen gevinst

Kygo Lifes regnskaper viser at omsetningen økte fra 19,8 til 31,9 millioner kroner i fjor, mens bunnlinjen gikk fra minus 12,1 til minus 13 millioner.

Kygo Life (Mill. kr) 2018 2017 Driftsinntekter 31,9 19,8 Driftsresultat -11,9 -10,7 Resultat før skatt -13,0 -12,1 Årsresultat -13,0 -11,9

Mye av salget sluses imidlertid via Sverige, så totalt nådde omsetningen 40 millioner, mens samlet underskudd var enda et par millioner større.

Gullikstad vil ikke si hvor mye Kygo betalte for aksjene, men når Kygo stadig har måttet fylle på med mer kapital i selskapet, har han gjort det til pari kurs. Det er ingen grunn til å tro at han har betalt en høyere pris til Gullikstad, hvilket i så fall innebærer at han har solgt aksjene for det samme som han har investert.

Satser på Northug

Dermed ble ikke Kygo like lukrativ for seriegründeren som Ulvang-sokkene.

– Jeg har investert noen millioner kroner i Kygo Life, men fremfor alt har jeg investert mye tid, sier Gullikstad.

Noe av problemet er at han måtte ha skutt inn store beløp for å beholde eierskapet.

– Jeg har ikke samme mulighet som Kygo har til å skyte inn mer kapital. Jeg har også andre ting å holde på med, og da ville det vært krevende kapitalmessig, sier han.

Han snakker om sportsbrillesatsingen han gjør med Petter Northug. Også her har det tatt litt lenger tid enn planlagt, men Gullikstad er optimist.

– Vi planla lansering i juni, men måtte skyve til august. Likevel har vi solgt til over 200 butikker og har fått bra med suppleringsordrer, sier Gullikstad.

Slakter produktene

Kygo fikk en del dårlig kritikk for lydproduktene han lanserte for to år siden. Nå innrømmer Kygo-sjefen at produktlinjen burde vært bedre.

– Produktene har ikke vært gode nok i konkurransen for å skape den veksten vi ønsket. Vi var litt bakpå, eller for sent ute. Vår nye produktserie er mye mer proaktiv, sier Larsen.

Av regnskapet fremgår det at selskapet er i samtaler med en betydelig industriell partner rundt et globalt strategisk samarbeid, og at denne avtalen er forventet ferdigstilt i tredje kvartal 2019.

INNRØMMER SVIKT: Finn Kristoffer Larsen (t.v.) var veldig entusiastisk til lydproduktene fra Kygo da han kom inn i selskapet for to år siden. Nå mener han de ikke sto seg i konkurransen. Her med Jon Inge Gullikstad. Foto: Iván Kverme

– Avtalen er satt på vent av motparten, men den er ikke avblåst, sier Larsen. Det betyr at kapitalbehovet fortsatt er der og at Kygo Life finansieres av Kygo.

– Det vi ønsker med avtalen er å åpne opp dørene på markedssiden. Det handler om markedsføring og distribusjon.

Nå har også veksten bremset betydelig opp for Kygo.

– Vi dobler ikke omsetningen i år. Veksten forventes å bli mellom 10 og 30 prosent. Det har vært et turnaround-år, sier Larsen.

– Men neste år får vi full effekt av nye produkter. Det gir et løft som gjør at vi ihvertfall vil doble omsetningen. Vi arbeider med tanke på at vi da skal gå i pluss, sier han.