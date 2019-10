Svartelistet i USA- omsetning øker fortsatt med 24 prosent

Den kinesiske telekomgiganten presenterte resultatene for tredje kvartal tirsdag. Til tross for at selskapet fortsatt er svartelistet i USA, er det lite som tyder på at dette hindrer teknologiselskapet fra å vokse.

Omsetningen de tre første kvartalene har totalt sett økt med 24,4 prosent, til omtrent 611 milliarder kinesiske yuan, eller 788 milliarder norske kroner.

Telekomselskapet melder også om en 26 prosent økning av telefonsalget sammenlignet med samme periode i fjor, noe som tilsvarer over 185 millioner solgte enheter. Til sammenligning solgte Apple 171 millioner iPhones ved samme korsvei i fjor.

Huawei presenterer ikke resultatene for tredje kvartal isolert sett.