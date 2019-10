poLight med nok en ordre – Er et steg nærmere kommersiell lansering

polight har mottatt en tredje innkjøpsordre for 10.900 enheter av TLens Silver og 12.000 ASIC-drivere tilknyttet det samme bærbare produktet som kunngjort 15. august og 11. oktober, går det frem av en børsmelding.

Totalt summerer de tre ordrene seg til 79.000 TLenser og 78.000 ASIC-drivere, som vil sikre levering av den initielle etterspørselen før en kommersiell lansering med et bærbart produkt sammen med en ikke-offentligjort produsent.

Det Horten-baserte selskapet har i flere år jobbet med å utvikle en helt ny linse som kan brukes i smarttelefoner og andre typer wearables. Den nye linsen, som går under navnet TLens Silver, fokuserer raskere enn dagens linser og bruker også langt mindre strøm.

I forbindelse med andrekvartalsrapporten i midten av august, meldte Polight om sin første store kontrakt på 33.000 testlinser. Fredag for snart to uker siden børsmeldte selskapet at den samme produsenten har lagt inn en bestilling på nye 35.000 linser.

– At de bestiller såpass mange nye linser før den siste testfasen er gjennomført, er selvfølgelig positivt, sa Isaksen i starten av oktober.

I sommer, etter den første bestillingen og et kurshopp på 300 prosent, uttalte Arctic-analytiker Henriette Trondsen følgende.

«Jeg tror grunnen til kurshoppet er at flere først nå har fanget opp nyheten om at en kunde bestilte et større volum med testlinser. Det øker sannsynligheten for at Polight vinner en endelig kontrakt i slutten av året».

Aksjen er opp spinnville 357 prosent i år. Torsdag stiger aksjen 5,96 prosent til 46,20 kroner.