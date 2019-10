IBM stuper etter skuffende kvartalstall

Onsdag kveld presenterte teknologi-giganten IBM tall for tredje kvartal som skuffet investorene.

Inntektene falt til 18 milliarder dollar, fra 18,76 milliarder dollar året før.

Selskapet meldte om et resultat på 1,67 milliarder dollar, noe som tilsvarer 1,87 dollar per aksje. Året før var resultatet per aksje 2,94 dollar. Det tilsvarer et resultatfall på omtrent 36,4 prosent fra året før.

Det var ifølge Marketwatch forventet inntekter på 18,23 milliarder dollar og et resultat per aksje på 2,66 dollar.

I dag reagerer aksjen med å stupe seks prosent til 133,7 dollar.

Kursfallet bidrar med å presse Dow Jones ned, som kun er opp 0,11 prosent. Til sammenligning er Nasdaq opp 0,4 prosent.

Netflix kom også med kvartalstall onsdag kveld. Selskapets resultat per aksje kom inn på 1,47 dollar, mot en forventning på 1,04 dollar. Det fører til at aksjen i dag stiger 3,7 prosent på Wall Street.