Nordea Funds tok gevinst i poLight

Nordea Funds melder at det solgte 8.499 aksjer fredag og med det kom under flaggegrensen på 5 prosent. Det betyr at fondet nå kan selge aksjer når som helst uten å melde det.

Nordea Funds eier etter salget 400.245 aksjer i poLight, tilsvarende 4,93119 prosent av aksjene i selskapet, fremgår det av en børsmelding fredag etter stengetid på Oslo Børs.

poLight har steget kraftig på Oslo Børs de siste ukene og da Oslo Børs stengte fredag hadde aksjen falt 1,35 prosent til 44 kroner.

poLight er opp 93 prosent den siste uken, og opp 335 prosent de siste tre månedene. Så langt i år er aksjen imidlertid opp bare mer beskjedne 42 prosent.