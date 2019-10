Telefon eller nettbrett? Dette er Samsungs brettbare telefon til 21.000 kroner.

Fredag lanserte Samsung omsider en av årets mest omtalte telefoner i utvalgte norske butikker.

Samsung ble dermed verdens første globalt tilgjengelige brettbare telefon, men ble snytt for «verdens første»-tittelen av kinesiske Royoles brettbare FlexPai. Den er imidlertid forbeholdt Asia og foreløpig uinteressant for norske forbrukere.

Trøbbel fra start

Galaxy Fold er utvilsomt Samsungs mest ambisiøse forbrukerprodukt, men telefonens unnfangelse har vært alt annet enn smertefri. Den første versjonen som opprinnelig ble lansert ble slaktet av en rekke medier for skjermer som sluttet å fungere.

Det endte med utsettelse og en pinlig tilbakekalling av samtlige telefoner.

Nå er andre utgave her, feilene skal være rettet og uavhengig av om dette er en mobil for deg er det et stykke imponerende ingeniørkunst.

2019 har allerede vært et år med solide tillegg i Galaxy-serien i form av S10 og Note 10, men sammenlignet med Fold i en testers hender, blekner de foregående modellene.

21.000 kroner

Fold er den første telefonen som endrer formfaktoren på smarttelefonen betydelig siden Apple lanserte iPhone.

Lukket minner telefonen om en av Nokias tidlige mursteiner, mens den utslått har bærer flere assosiasjoner til et nettbrett med en enorm skjerm på 7,3 tommer.

Fold frembringer noe av den samme følelsen fra den gang oppgraderinger var betydelige og du ikke måtte nøye deg med ny kameralinse eller lese deg opp på programvarespesifikasjonene for å se hva som er nytt.

Det er tydelig at telefonen er første i sitt slag, og det er fortsatt store spørsmålstegn rundt mobilens soliditet. Ifølge Samsung, skal telefonen tåle 200.000 brettinger, men da CNET testet påstanden var det over etter 119.380 brett.

Galaxy Fold er uansett en telefon folk snur seg etter på trikken og en kategori du må venne deg til.

Men det koster å være først. Prisen uten abonnement er 21.000 kroner.

Og flere av de store konkurrentene har brettbare telefoner rett rundt hjørnet.

Vi kommer tilbake med en mer grundig test.