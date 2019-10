DNB Markets anbefaler salg av Atea-aksjen: – Vi tror at investorene vil miste tålmodigheten

I forrgie uke presenterte Atea tall for tredje kvartal som var preget en solid topplinje, men med skuffelse på marginen.

Driftsresultatet (EBIT) ble 181 millioner kroner, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Forventningen var 188 millioner kroner.

I en oppdatering fra DNB Markets går det frem at meglerhuset hadde forventet svakhet fra divisjonen i Danmark, men Norge overrasket negativt.

«Vi så muligheten for et skuffende tredje kvartal fra Ateas danske divisjon, men vi var overrasket over svekkelsen fra den norske virksomheten sammenlignet med forrige kvartal, noe som ser ut til å være drevet av en svakhet fra maskinvare», heter det i oppdateringen fra meglerhuset.

DNB Markets konstaterer at den danske divisjonen igjen leverte omsetningsvekst i kvartalet, men at det kom på bekostning av bruttomarginen. Meglerhuset mener at det indikerer en aggressiv strategi for å vinne tilbake markedsandeler.

DNB-analytikerne er overrasket over at aksjekursen har holdt seg såpass godt etter rapporteringen i forrige uke, men tror investorene snart vil miste tålmodigheten.

«Vi er fortsatt lavere enn konsensus (3-4 og 8-9 prosent lavere enn henholdsvis Infront- og Bloomberg-konsensus på driftsresultat for 2019-2021), og vi fortventer ytterligere nedrevidering av konsensus. Dermed tror vi at investorene vil miste tålmodigheten. Vi gjentar SALG og trimmer kursmålet til 104 kroner basert på lavere estimater», skriver DNB Markets.

Kursmålet justeres ned fra tidligere 106 kroner.

Meglerhuset opererer med tre scenario der bull-caset impliserer fair value på 140 kroner, bear-caset 85 kroner og hovedscenarioet tilsvarende kursmålet på 104 kroner.

Kursmålet baserer seg hovedsaklig på relativ prising sammenlignet med konkurrentene, særlig EV/EBIT og justert P/E for 2019-2020.

I DNB Markets' estimater for Atea ligger det 9,4 og 5,5 prosent omsetningsvekst for henholdsvis 2020 og 2021, en forbedring av EBITDA-marginen fra 3,9 til 4,1 prosent og et stabilt utbytte på 6,5 kroner per aksje.

Atea-aksjen faller 0,48 prosent til 123,40 kroner på Oslo Børs.

Inngikk strategisk partnerskap med Amazon og Microsoft

I forrige uke ble det kjent Atea inngår et strategisk samarbeid med Amazon Web Services (AWS) for hybrid-skybaserte tjenester i Norden.

– Vårt samarbeid med AWS er et nøkkelkomponent som tillater Atea å tilby sine kunder en komplett hybrid multisky-plattform. Vi vil bli den nordiske markedslederen i å tilby AWS-skytjenester- og support, sa konsernsjef Steinar Sønsteby i Atea.

Når Microsoft åpner to nye Azure-datasentre i Norge i høst, blir Atea selskapets første strategiske partner for skybaserte tjenester i Norden.

– Skyen er allerede viktig for mange av kundene våre og når Microsoft etablerer datasenter i Norge, blir ikke interessen mindre, sa Michael Jacobs, adm. direktør i Atea Norge, tidligere denne uken.

Ifølge Jacobs, er interessen for skytjenester større enn selskapet makter å levere. Derfor investerer selskapene 90 millioner kroner sammen i samarbeidsprosjektet som løper over tre år.

Dette innebærer at Atea sender 1.000 ansatte på skysertifiseringskurs, hvorav 300 er fra Norge.

– Vi ser er at det kommer til å være større interesse for sky enn vi klarer å levere og derfor gjør vi nå en storsatsing, uttalte Jacobs.

Prosjektet inkluderer i tillegg Ateas egne datasentre, for å bygge opp kompetansen rundt hybride skyløsninger, samt et merkantilt samarbeid med skygiganten.

– Det blir en fabrikk for å få kundene til raskere ut i skyen, het det fra Jacobs.