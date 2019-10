Meglerhuset DNB Markets nedjusterer kursmålet på Atea-aksjen fra 106 til 104 kroner. I tillegg er aksjen nedgradert fra hold til salg.

«Til tross for at vi forventet skuffelser fra Ateas forretning i Danmark inn i tredje kvartal, ble vi imidlertid overrasket over den lave veksten vi har sett i det norske markedet», skriver meglerhuset.

DNB Markets vurderer aksjen til omtrent 8 prosent under konsensus.