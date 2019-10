Scanship til rekordnivå etter nye kontrakter

Scanship Holding er tildelt kontrakter av et europeisk verft for levering av sitt såkalte «total clean ship»-system til to luksus- og ekspedisjonscruiseskip, fremgår det av en børsmelding.

De nye luksus- og ekspedisjonscruiseskipene bygges for et av de større rederiene i USA, og vil bli klare for tjeneste i 2022 og 2023.

Systemene omfatter prosessering av matavfall, søppelhåndtering og rensing av avløpsvann.

Med de nye kontraktene utvides ordrereserven til nytt rekordnivå, opplyser miljøteknologiselskapet.

Den er nå på 710 millioner kroner.

Opsjoner for halv milliard

I tillegg kommer alle opsjoner, som ifølge selskapet er verdt tilsammen 570 millioner kroner.

Dette inkluderer opsjonene som følger med i de nye «total clean ship»-kontraktene.

Totalt kan disse kontraktene utvides slik at Scanship skal levere til ytterligere seks nybygg, som etter planen skal være klare for drift fra 2024.

Selskapet opplyser at ytterligere detaljer knyttet til kontraktene vil bli gitt på et senere tidspunkt.

Verdt rundt 1,7 milliarder

Tidligere tirsdag kom Scanship med en oppdatering om drift og finanser i tredje kvartal i år. Selskapet meldte da om fortsatt vekst og sluttføring av kjøpet av ETIA Ecotechnologies.

Inntektene kom inn på 88,5 millioner kroner, mot 80,1 millioner for et år siden.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) ble økt til 12,2 millioner kroner i perioden, en økning på 14 prosent fra tredje kvartal i fjor.

Samtidig ble ordrereserven oppgitt til 644 millioner kroner, opp fra 485 millioner for et år siden.

Dette kan tyde på at de faste delene av kontraktene som ble børsmeldt tirsdag ettermiddag, er verdt 66 millioner.

Scanship-aksjen endte tirsdag opp 6,6 prosent på Oslo Børs. Aksjen er dermed opp hele 272 prosent hittil i 2019, og markedsverdien til selskapet er rett under 1,7 milliarder kroner.



ETIA-kjøpet ble sluttført 15.oktober.