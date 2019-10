Investorene kaster penger etter børsnykommer Kahoot!

Kahoot! har lykkes med å hente tilsammen 236,8 millioner kroner i en rettet emisjon til et konsortium av nordiske og internasjonale investorer.

Det går frem i en melding tirsdag kveld.

Kahoot! har utstedt 6.000.000 nye aksjer, samtidig som at 1.750.000 ansatte-opsjoner innløses og aksjene selges videre til investorgruppen.

Emisjonskursen ble satt til 38 kroner per aksje.

Innløsningskursen på opsjonene tilsvarer fem kroner per aksje, noe som betyr at de ansatte solgte aksjene med en gevinst på 660 prosent, tilsvarende snaue 58 millioner kroner.

I tillegg skal ytterligere 20.000 opsjoner ha blitt innløst, noe som gir selskapet en aksjekapital på 12.935.949,60 kroner fordelt på 129.359.496 aksjer med pålydende 10 øre etter transaksjonen.

ABG Sundal og Arctic Securities var tilretteleggere.

Betydelig etterspørsel

Ifølge meldingen har Kahoot! opplevd betydelig etterspørsel fra investorer. Mandag skal en gruppe av nordiske og internasjonale investorer ha kommet med et ønske om å investere i selskapet, som har utviklet en spillbasert læringsplattform med brukere i hele verden.

Kahoot! skriver videre at de valgte å akseptere tilbudet da de ser «strategisk verdi og muligheter» ved transaksjonen.

Nettoprovenyet vil bli brukt videre vekst, noe som inkluderer muligheten til å gjøre verdiskapene, ikke-organiske muligheter, heter det i meldingen.

Toppledelsen selger opsjonsaksjer

Administrerende direktør Åsmund Furuseth, finansdirektør Martin Kværnstuen og teknologisk direktør Morten Versvik løste alle inn opsjoner og solgte 200.000 aksjer i transaksjonen, noe som gir en gevinst på 6,6 millioner kroner for hver av de tre topplederne.

Etter transaksjonen eier Furuseth, gjennom Newbrott AS, 3.052.000 aksjer og 200.000 opsjoner i selskapet.

Kværnstuen, gjennom KAM Holding AS, sitter på 4.779.020 aksjer og 300.000 opsjoner, og Versvik, gjennom Versvik Invest AS har 4.620.692 aksjer og 300.000 opsjoner i Kahoot! etter transaksjonen.

Vellykket børsnotering

Torsdag 10. oktober ble den spillbaserte læringsplattformen Kahoot! notert på Merkur Market.

I forbindelse med børsnoteringen ble det ikke blitt utstedt noen nye aksjer og det er ventet at Kahoot! skal generere en positiv operasjonell kontantstrøm fra fjerde kvartal.

– Det gjør at vi ikke har et kapitalbehov for å finansiere den daglige driften. Som vi også tidligere har uttalt vil det bli aktuelt å gjøre flere oppkjøp i fremtiden, og da vil det være naturlig å se på mulighetene for å hente penger, sa Furuseth til Finansavisen.

Investor Jan Haudemann-Andersen er største aksjonær med 13,9 prosent av de utestående aksjene i forkant av tirsdagens transaksjon.

På aksjonærlisten til det spillbaserte læringsplattformen-selskapet finner man også venturefondene Northzone og Creandum, Microsoft og Jan Petter Collier.

Kahoot!-aksjen klatret 1,30 prosent til 39,00 kroner på Oslo Børs tirsdag.