Grunnlegger Mark Zuckerberg forsvarer Facebooks kryptovaluta

Zuckerberg ble kalt inn til høringen i Kongressen i forbindelse med Facebooks planer om å opprette sin egen kryptovaluta, kalt libra. Planene om kryptovalutaen, som etter er ventet å rulles ut neste år, er blitt møtt med kraftig motstand i USA.

– Det er klart at vi ikke har det helt klart for oss hvordan det vil fungere ennå, sa Facebook-sjefen da han ble grillet av finanskomiteen i Representantenes hus onsdag.

Zuckerberg gjentok flere ganger at libra ikke vil bli en realitet før alle de nødvendige reguleringene er på plass.

På spørsmål fra en av representantene om libra skal knyttes til den amerikanske dollaren, svarte Zuckerberg at det ikke er avklart. Facebook-sjefen var klar på at libra skal kunne hjelpe folk som ikke bruker tradisjonelle banker, til å få tilgang på banktjenester.

Han fastslo at målet med libra er å bygge et globalt betalingssystem og ikke en valuta. Kritikere som USAs handelsminister Steven Mnuchin og sentralbanksjef Jerome Powell, har hevdet at libra kan brukes til hvitvasking av penger eller til narkotikahandel.

Valutaen libra skal etter planen være global og knyttes én-til-én opp mot et fond av tradisjonelle valutaer og verdipapirer hos ordinære sentralbanker.