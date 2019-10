Microsoft slo forventningene

Microsoft kom med sine kvartalstall onsdag kveld for første kvartal 2020. Resultatet endte på 1,38 dollar per aksje, mot analytikernes forventede 1,25 dollar ifølge Refinitiv.

Dette er en oppgang fra 1,14 dollar per aksje i fjor.

Inntektene kom inn på 33,06 milliarder dollar, mot ventede 32,23 milliarder dollar.

I tilsvarende periode året før var inntektene 29,08 milliarder dollar. Det vil si at økningen er på omtrent 13,7 prosent.

Microsofts datamaskinvirksomhet, et segment som kalles "More Personal Computing", hadde en omsetning på 11,1 milliarder dollar. Dette er bedre enn analytikerne som forventet en omsetning 10,9 milliarder dollar. Totalt sett har PC-salget vært over anslagene i år.

Onsdag stengte aksjen opp 0,64 prosent til 137,24 dollar per aksje. Det betyr at selskapet er verdt 1.056 milliarder dollar.

Det siste året har aksjen steget 34,13 prosent, mens den er opp 35,12 prosent hittil i år.

I etterhandelen åpnet aksjen ned 0,5 prosent.