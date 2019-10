Twitter stuper på børs etter nye kvartalstall

Twitter økte inntektene med 9 prosent til 824 millioner dollar i tredje kvartal, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Ifølge Reuters var dette godt under Wall Street-forventningen på 874 millioner dollar.

Annonseinntektene steg 8 prosent til 702 millioner dollar.

Nettoresultatet for perioden endte på 37 millioner dollar, ned fra 789 millioner i pluss for et år siden. Justert for visse poster var fjorårets resultat 106 millioner.

Ifølge Reuters var det her ventet et resultat på 161,5 millioner dollar.

De skuffende tallene sender Twitter-aksjen ned rundt 20 prosent i førhandelen på Wall Street.

Flere eksponeres for annonser

Selskapet hadde tidligere varslet at inntektene i tredje kvartal kunne bli svakere enn i foregående kvartaler. Ifølge nyhetsbyrået har Twitter vist til at eldre annonseformater er avviklet samt diverse feil med annonseproduktene sine. I tillegg er det fremhevet at det har vært uvanlig lav trafikk i sommer.

Selskapet har sluttet å oppgi månedlige tall for aktive brukere, men oppgir i stedet såkalt mDAU, som måler antallet brukere som daglig eksponeres for annonser via Twitter.

Denne målingen viser nå 145 millioner, opp 17 prosent det seneste året. Ifølge Reuters var den ventet til 141 millioner.

I fjerde kvartal venter Twitter totale inntekter på mellom 940 millioner og 1,01 milliarder dollar. Ifølge Reuters er snittforventningen på Wall Street 1,06 milliarder dollar. Selskapet venter videre et driftsresultat på mellom 130 og 170 millioner dollar.