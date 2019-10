Her er Schibsted-tallene for 3. kvartal

Schibsted melder om et resultat etter skatt på 402 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot 429 millioner kroner i samme periode året før.

Resultat per aksje ble 1,23 kroner, mot 1,72 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 1,47 kroner per aksje.

Resultatet før skatt ble 640 millioner kroner, sammenlignet med 678 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 693 millioner kroner.

EBITDA endte på 1.045 millioner kroner, opp fra 865 millioner kroner året før. Det var på forhånd ventet en EBITDA på 1.002 millioner kroner.

Driftsresultatet ble 691 millioner kroner, mot 678 millioner kroner året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 712 millioner kroner.

Driftsinntektene beløp seg til 4.600 millioner kroner, sammenlignet med 4.358 millioner kroner i tredje kvartal 2018. Analytikernes forventninger lå her på 4.632 millioner kroner.

– Schibsted fortsatte den gode utviklingen innen våre strategiske fokusområder i 3. kvartal, noe som bidrar til 6 prosent vekst i driftsinntektene for konsernet dette kvartalet, inkludert Adevinta, sier Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund i en kommentar, som også trekker frem at onlineinntektene fra selskapets nordiske virksomheter fortsetter å vokse, opp 4 prosent i 3. kvartal.

